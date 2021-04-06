МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Допустимый уровень употребления в пищу добавленного сахара составляет 50 граммов в сутки. Таковы рекомендательные значения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению российского врача, главного диетолога департамента здравоохранения города Москвы Антинины Стародубовой, именно такие объемы сладкого в день — предельно допустимы.

По словам эксперта, некоторые специалисты по питанию рекомендуют есть не более 25 граммов сахара в день.

Диетолог назвала основным приоритетом то, чтобы сладкое не становилось поощрением для детей.

"Конфеты и прочие сладости — это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания", — подчеркнула врач в беседе с РИА Новости.

Вместо сладостей она советует употреблять:

ягоды,

фрукты,



несладкие варианты десертов.



Крайне важно, по мнению специалиста, обращать внимание на содержание в употребляемых продуктах и блюдах сахара и простых углеводов.