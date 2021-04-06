Россиянам назвали допустимые объемы сладкого
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Допустимый уровень употребления в пищу добавленного сахара составляет 50 граммов в сутки. Таковы рекомендательные значения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По мнению российского врача, главного диетолога департамента здравоохранения города Москвы Антинины Стародубовой, именно такие объемы сладкого в день — предельно допустимы.
По словам эксперта, некоторые специалисты по питанию рекомендуют есть не более 25 граммов сахара в день.
Диетолог назвала основным приоритетом то, чтобы сладкое не становилось поощрением для детей.
"Конфеты и прочие сладости — это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания", — подчеркнула врач в беседе с РИА Новости.
Вместо сладостей она советует употреблять:
- ягоды,
- фрукты,
- несладкие варианты десертов.
Крайне важно, по мнению специалиста, обращать внимание на содержание в употребляемых продуктах и блюдах сахара и простых углеводов.
https://1prime.ru/health/20210406/833400333.html