БРЮССЕЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. В еврозоне отмечается некоторый прогресс в вакцинации от коронавируса, говорится в заметке британской аналитической компании Oxford Economics.

"Вакцинация недавно активизировалась в еврозоне", — отмечается в ней.

За последние несколько дней в Испании ежедневно дозы прививки вводятся примерно 1% населения, в Германии показатель составлял примерно 0,8-0,9%, Франция и Италия отставали с уровнем приблизительно в 0,5% населения.

Согласно заметке, подавляющее большинство стран еврозоны в целом уже вакцинировали более 10%, но менее 20% населения.

"Наши ожидания отскока (в экономическом развитии еврозоны — ред.) начиная со второго квартала по-прежнему связаны с развертыванием вакцинации и темпами, с которыми правительства ослабляют некоторые из нынешних ограничений (на социально-экономическую жизнь — ред.) Что касается первого, то на этой неделе правительства добились некоторого видимого прогресса", — отмечается в заметке.

Эта активизация вакцинации — хорошая новость. Она даёт возможность предположить, что как только ситуация с поставками улучшится, темпы вакцинации серьезно возрастут, свидетельствует заметка.

Однако в ней отмечается и ситуация с вакциной от AstraZeneca.

Комитет по безопасности лекарств европейского регулятора ЕМА после изучения дополнительной информации по этой прививке сообщил в среду, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

Вслед за другими странами, в частности, Испания решила ограничить использование вакцины AstraZeneca людьми старше 60 лет, отмечается в заметке Oxford Economics.

"И хотя это может не оказать сколько-нибудь значимого влияния на программу вакцинации, поскольку Европа все еще вакцинирует группы пожилых людей, если не работать с этим должным образом, это приведет к падению доверия", — говорится в заметке.