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2021
https://1prime.ru/health/20210410/833431693.html
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8704
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Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 704, в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 143 (13,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в... ПРАЙМ, 10.04.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 704, в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 143 (13,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 632 688 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2006, Санкт-Петербурге — 699, Подмосковье — 587; наименьшее — в Магаданской области, Еврейской автономной области и Туве — по 1. За сутки нет прироста случаев CОVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах.
Выписаны 9 579 человек, в частности, в Москве — 1 646, в Санкт-Петербурге — 953, в Подмосковье — 541. За все время по выздоровлении после COVID-19 были выписаны 4 258 279 человек.
За сутки в РФ подтверждены 402 смерти с COVID-19, за все время — 102 649. В частности, в Москве скончались 53 человека, в Санкт-Петербурге — 31, в Ростовской области — 25.- 953, в Подмосковье — 541.