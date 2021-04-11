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В ВОЗ объяснили опасность новых мутаций COVID-19 для россиян
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Об опасности новых мутаций COVID-19 для россиян предупредила глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью "Российской... ПРАЙМ, 11.04.2021
коронавирус, covid-19, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Об опасности новых мутаций COVID-19 для россиян предупредила глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью "Российской газете".
По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами.
Представитель организации подчеркнула, что вероятность повторного занесения вируса и возобновления инфекции продолжит сохраняться в каждой стране, и его необходимо будет постоянно контролировать, поскольку COVID-19 циркулирует между странами и внутри них.
Вуйнович предположила, что останутся высокие риски вывоза и ввоза вируса между странами в результате международных поездок. При этом воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность.