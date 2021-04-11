МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8702 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 133 (13,0%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 641 390 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%. В ВОЗ объяснили опасность новых мутаций COVID-19 для россиян

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2090, Санкт-Петербурге — 694, Подмосковье — 574; наименьшее — в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Туве — по 1. Прироста новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 7230 человек после COVID-19, за все время — 4 265 509. В частности, в Москве выписано — 1388 пациентов, Подмосковье — 432, Нижегородской области — 278.

Подтверждены 337 смертей с COVID-19, в частности, в Москве — 56, Самарской области — 39, Санкт-Петербурге — 19. За все время от COVID-19 в России умерло 102 986 человек.