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2021
https://1prime.ru/health/20210411/833434604.html
В России выявили 8702 новых случая COVID-19
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8702 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 133 (13,0%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по... ПРАЙМ, 11.04.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8702 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 133 (13,0%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 641 390 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2090, Санкт-Петербурге — 694, Подмосковье — 574; наименьшее — в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Туве — по 1. Прироста новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе.
За сутки в РФ выписаны 7230 человек после COVID-19, за все время — 4 265 509. В частности, в Москве выписано — 1388 пациентов, Подмосковье — 432, Нижегородской области — 278.
Подтверждены 337 смертей с COVID-19, в частности, в Москве — 56, Самарской области — 39, Санкт-Петербурге — 19. За все время от COVID-19 в России умерло 102 986 человек.