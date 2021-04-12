МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 320 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 104 (13,3%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 649 710 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%. В России запатентовали препарат для профилактики и лечения COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1833, Санкт-Петербурге — 706, Подмосковье — 569, наименьшее — в Республике Алтай — 2, Еврейской автономной области и Туве — по 1. Прироста коронавируса за сутки не выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах.

За сутки в России подтверждены 277 смертей с COVID-19, это наименьшее число с 9 ноября 2020 года, за все время пандемии скончались 103 263 пациента с таким диагнозом. В частности, в Москве скончались 54 человека с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 34, Красноярском крае — 14.

Согласно данным штаба, 9 ноября в стране было зарегистрировано 256 смертей с COVID-19.

Выписаны 6 656 человек после COVID-19, в том числе в Москве — 1221 человек, в Подмосковье — 424, в Нижегородской области — 257.