МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ученые предупреждают, что сертификаты COVID-статуса могут привести к преднамеренному заражению. По мнению аналитиков, сертификация невосприимчивости к коронавирусу может способствовать "ошибочному ощущению отсутствия риска" в поведении людей. Об этом пишет The Guardian. ЕС планирует ввести цифровые ковид-сертификаты

Сообщается, что советники правительства Великобритании по науке предупредили о том, что сертификаты COVID-статуса, позволяющие тем, кто прошел вакцинацию, излечился от вируса или показал отрицательный результат, посещать мероприятия или проводить отпуск за границей, могут принести не только пользу, но и вред.

Несмотря на то, что такие документы могут побудить некоторых людей пройти вакцинацию, ученые считают, что другие люди могут намеренно заразиться COVID-19, чтобы получить положительный результат теста на антитела и получить сертификат, позволяющий им более свободно вести себя в общественных местах.

Они говорят, что сертификаты, как и вакцинные паспорта, также могут побуждать людей вести себя так, как будто они больше не подвергаются риску — отказываться от масок и игнорировать социальное дистанцирование.

Это предупреждение было написано группой из восьми психологов и ученых-бихевиористов, большинство из которых участвуют в британском правительственном консультативном органе по пандемии, известном как Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (SPI-B). В их статье содержится обзор проведенных на сегодняшний день исследований отношения и вероятного поведения людей в случае принятия свидетельств о неприкосновенности.

Профессор социальной психологии Университета Сассекса Джон Друри и его коллеги считают, что "разрешение людям вернуться к работе, социальным встречам и выполнению обязательств по уходу приносит много общественных, эмоциональных и экономических выгод". В самом деле, было бы неэтично ограничивать передвижения тех, кто представляет минимальный риск для других. В зависимости от того, как это применяется, медицинское освидетельствование может также способствовать распространению вакцинации. Оно также может нанести вред".

"Одна проблема с точки зрения поведения заключается в том, что сертификация может способствовать ошибочному ощущению отсутствия риска — как у лиц, имеющих сертификаты, так и у тех, у кого нет сертификатов, что приводит к поведению, которое увеличивает риск заражения или передачи, — предупредили они. — Кроме того, сертификация иммунитета, основанная на положительном результате теста на антитела, может иметь парадоксальный эффект на поведение, направленное на защиту здоровья, когда люди сознательно ищут инфекцию, чтобы получить сертификат".

Ученые отметили, что справки о состоянии здоровья — далеко не новая идея. Еще в XV веке "пропуски здоровья" использовались для торговли и путешествий во время чумы в Европе. Они подтверждали только то, что владелец бумаги приехал из города, свободного от чумы. Лавров предостерег от ущемления прав человека с помощью "ковид-паспортов"

В условиях нынешней пандемии Израиль уже ввел приложение "зеленый пропуск", позволяющее тем, кто вакцинирован, посещать концерты и театр, в то время как ЕС объявил о схеме, позволяющей путешествовать между государствами — членами Евросоюза тем, кто переболел COVID-19 или прошел вакцинацию.

Авторы статьи подытожили, что потенциальные преимущества сертификатов, такие как предоставление людям возможности посещать мероприятия и путешествовать более свободно и безопасно, необходимо рассматривать в контексте их потенциального вреда, "но природа и масштабы этого остаются неопределенными. Также не ясно, как можно наиболее эффективно снизить вред".