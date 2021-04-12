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ВОЗ проинспектирует производство "Спутника V"
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет определена не... ПРАЙМ, 12.04.2021
вакцина, спутник v, воз, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 12 апр — ПРАЙМ. Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19.
"Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года", — говорится в документе.
Также указывается, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.
Для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились, следует из документа.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.