ЖЕНЕВА, 12 апр — ПРАЙМ. Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19. Власти ЕС заявили, что "Спутник V" поступит в Европу слишком поздно

"Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года", — говорится в документе.

Также указывается, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.

Для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились, следует из документа.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.