МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Зима заканчивается, а сезон ОРВИ еще и не думает останавливаться. На дворе весна, самый сезон гриппа и простуды, поэтому сейчас самое время вспомнить, как правильно оформлять больничный лист и какие выплаты за него положены в 2021 году. Эксперты Фонда социального страхования Российской Федерации составили для "МК" памятку из 5 простых правил, следуя которым заболевшие граждане вовремя смогут получить оплату больничного листа.

1. ЧЕМ БОЛЬШЕ СТАЖ, ТЕМ ВЫШЕ ПОСОБИЕ

На сегодняшний день размер больничных выплат определяется следующим образом:

— Если сотрудник имеет стаж от 8 лет, пособие по временной нетрудоспособности равняется 100% среднего заработка;

— Если стаж равен от 5 до 8 лет, сотруднику положено 80% среднего заработка;

— При стаже менее 5 лет, работник может рассчитывать на 60% от среднего заработка.

2. КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК

Для того, чтобы определить размер больничных, можно использовать следующую формулу:

— Средний заработок сотрудника суммируется за два года, предшествующих году заболевания. Сумма делится на 730, получается средний дневной заработок;

— Получившийся показатель умножается на процент в зависимости от стажа, получаем размер дневного пособия;

— Умножаем размер дневного пособия на количество всех дней в больничном листе.

В 2021 году максимальная сумма больничных за день составляет 2434,25 рублей. Месячное пособие не может быть ниже 12 792,00 рублей при полной занятости. Важно помнить, что для каждого работника больничный высчитывается индивидуально, поэтому суммы могут отличаться.

"СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР" ВМЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАССЧЕТОВ

Для того, чтобы быстро узнать сумму выплат, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением от ФСС РФ — "Социальный навигатор". В приложении можно авторизоваться, используя те же логин и пароль, что и для Госуслуг. Россияне стали уходить на удаленку вместо больничного

3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ УДОБНЕЕ

Один из ярких примеров цифровизации России — это электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). По информации Фонда социального страхования, в 2020 году 65% больничных в России было оформлено в цифровом виде. Перечислим главные плюсы ЭЛН:

— Листок всегда будет с вами, его нельзя помять, порвать или утратить;

— Врачам не приходится тратить время на оформление бумажных вариантов;

— Работодатели тоже в плюсе: нет затрат на обработку, перевозку и хранение электронных больничных.

— Сведения об электронном больничном доступны в личном кабинете гражданина на портале ФСС России.

ПРАВО ВЫБОРА

Гражданам до сих пор доступен выбор: получить бумажный больничный или оформить ЭЛН. Чтобы оформить бюллетень нового поколения, нужно дать письменное согласие и назвать лечащему врачу номер (СНИЛС). На портале Госуслуг можно узнать всю информацию об открытии, продлении и закрытии больничного.

4. КАК ОФОРМЛЯТЬ УХОД ЗА ДЕТЬМИ

Согласно приказу Минздрава России от 01.09.2020 № 925н, при уходе за тремя одновременно болеющими детьми можно оформить один цифровой бюллетень.

Продолжительности оплаты бюллетеня в зависимости от возраста ребенка осталась та же:

— Если болеет ребенок младше 7 лет, родителю оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

— Если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому эпизоду болезни, но не более 45 дней в год;

— Если ребенок старше 15, будет оплачено до 7 календарных дней по каждому случаю до 30 дней в год.

Сроки применимы к каждому родителю. Например, если ребенку 5 лет, то по 60 дней оплачиваемого больничного вправе взять мама и папа.

— В случае ухода за заболевшим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет оплачивается больничный лист за весь период лечения ребенка, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

— При уходе за больным ребенком до 18 лет при болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, оплачивается больничный лист за весь период лечения;

— В случае ухода за ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет, больничный будет оплачен за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.

Сумма пособия зависит от места лечения: дома или в больнице. При лечении на дому пособие за первые 10 календарных дней выплачивается в том же размере, как если бы родитель оформил больничный в случае собственной болезни.

За следующие дни домашнего лечения выплачивается пособие в размере 50% среднего заработка родителя. Если же ребенок лечится стационарно и ему необходим уход родных, то пособие выплачивается за все дни в том же размере, что и при собственной болезни родителя. Девять выплат от государства, о которых многие не знают

5. НОВШЕСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ

С декабря 2020 года, когда в семье один из родителей в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, второй родитель может оформить больничный при заболевании другого малыша.

Если детский сад закрывается на карантин, один из родителей ребенка до 7 лет может получить оплачиваемый больничный лист на весь период, пока ребенок не вернется в садик.