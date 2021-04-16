МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Компания Google объявила о намерении приобрести 250 тысяч вакцин для стран, в которых большая часть населения с низким и средним уровнем доходов. Об этом Google сообщил в своем блоге.

Деньги, следует из сообщения компании, будут переданы альянсу GAVI, работающему с вакцинацией в бедных странах.

Кроме этого Google планирует потратить еще $250 млн в виде бесплатной рекламы, популяризирующей вакцинацию.

Google оценил свои затраты в $800 млн.