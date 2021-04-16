2021-04-16T05:27:19+03:00
2021-04-16T05:27:19+03:00
2021-04-16T05:27:19+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210416/833476525.html
Google закупит крупную партию вакцин от Covid для развивающихся стран
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Google объявила о намерении приобрести 250 тысяч вакцин для стран, в которых большая часть населения с низким и средним уровнем доходов. Об этом Google сообщил в своем... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, технологии, мировая экономика, экономика, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83271/77/832717780.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83271/77/832717780.jpg
https://1prime.ru/images/83271/77/832717774.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83271/77/832717774.jpg
https://1prime.ru/images/83271/77/832717771.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83271/77/832717771.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Компания Google объявила о намерении приобрести 250 тысяч вакцин для стран, в которых большая часть населения с низким и средним уровнем доходов. Об этом Google сообщил в своем блоге.
Деньги, следует из сообщения компании, будут переданы альянсу GAVI, работающему с вакцинацией в бедных странах.
Кроме этого Google планирует потратить еще $250 млн в виде бесплатной рекламы, популяризирующей вакцинацию.
Google оценил свои затраты в $800 млн.