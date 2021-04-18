МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 632 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 094 (12,7%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 4 702 101 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,18%. Бедных и голодающих людей на планете стало еще больше из-за COVID-19

Субъекты с наибольшими темпами прироста за сутки: Москва — 2522, Санкт-Петербург — 695, Московская область — 591, с наименьшими темпами: Республика Тыва — 0,01%, Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская автономная область — по 0,02%. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Выписан по выздоровлении после COVID-19 7391 человек, в частности, в Москве — 1237, Подмосковье — 445, Нижегородской области — 254. За все время по выздоровлении выписано 4 326 780 человек.

За сутки в России подтверждены 389 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 105 582. Из них в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 29, Ростовской области — 21.