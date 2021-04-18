МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Идею бессрочного масочного режима поддержали 15% опрошенных россиян. Причем больше всего респондентов выступили за нее в Челябинске, меньше всего — в Петербурге и Волгограде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. Эксперт назвал последствия отказа россиян от вакцинации от коронавируса

Отмечается, что большинство опрошенных россиян (64%) выступили против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным, а 15%, напротив, поддержали эту идею.

Сделать масочный режим бессрочным в общественных местах чаще всего хотят в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%). Респонденты в этих городах считают, что эта мера "замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем".

Реже всего идею бессрочного масочного режима поддерживали респонденты из Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%). В Москве за введение этой меры выступили 18% опрошенных.

Напомним, что всеобщий масочный режим в России действует с конца октября 2020 года. Ношение масок, а также перчаток обязательно в "местах массового пребывания людей", в том числе в общественном транспорте, такси, "на парковках и в лифтах".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что отменить масочный режим в России могут уже в этом году. "Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся", — сказала она.