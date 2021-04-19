МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 589 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1081 (12,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%. Аргентина готовится к производству "Спутника V"

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2279, Санкт-Петербурге — 692, Подмосковье — 592; наименьшее — в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве — по 1. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в России выписаны 6818 человек после COVID-19, за все время — 4 333 598. В частности, в Москве выписаны 1089 человек, Подмосковье — 462, Санкт-Петербурге — 332.

Подтверждены 346 смертей с COVID-19, из них в Москве — 59, Санкт-Петербурге — 26, Нижегородской области — 15. За все время в России от коронавируса умерло 105 928 человек.