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https://1prime.ru/health/20210419/833492097.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 589
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 589 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1081 (12,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по... ПРАЙМ, 19.04.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 589 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1081 (12,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2279, Санкт-Петербурге — 692, Подмосковье — 592; наименьшее — в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве — по 1. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в России выписаны 6818 человек после COVID-19, за все время — 4 333 598. В частности, в Москве выписаны 1089 человек, Подмосковье — 462, Санкт-Петербурге — 332.
Подтверждены 346 смертей с COVID-19, из них в Москве — 59, Санкт-Петербурге — 26, Нижегородской области — 15. За все время в России от коронавируса умерло 105 928 человек.