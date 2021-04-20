МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 164, в том числе выявлено активно 1026 (12,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Это минимальное суточное значение с 28 сентября. В ЕС предположили, когда вакцина "Спутник V" будет доступна в Европе

Согласно данным оперативного штаба, 28 сентября в РФ было зарегистрировано 8 135 новых случаев коронавируса.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано в 4 718 854 случая заболевания. Темп прироста составил 0,17%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 1996, Санкт-Петербурге — 687, Подмосковье — 562; наименьшее — в Туве — два, Еврейской автономной области и Республике Алтай — по одному. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Выписаны 9 631 человек после COVID-19, за все время пандемии — 4 343 229. В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписаны 1613 человек, Москве — 1583, Подмосковье — 620.

За сутки одтверждены 379 смертей с COVID-19, из них в Москве скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге — 35, в Подмосковье и Свердловской области — по 16. За все время от коронавируса в России скончалось 106 307 человек.