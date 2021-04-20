МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" начал выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении. ВОЗ: на прошлой неделе выявлено максимальное число заражений COVID-19

"Это Международное свидетельство о вакцинации и профилактике", — отмечается в сообщении.

С марта воздушная гавань первой среди аэропортов России начала предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 на русском, английском, немецком и французском языках.

"С сегодняшнего дня в медико-санитарной части Домодедово также можно получить новый тип документа – паспорт вакцинации, который заполняется на русском и английском языках", — сообщает аэропорт.

По словам главного врача аэропорта "Домодедово" Сергея Махнева, которые приводятся в сообщении, часто летающим путешественникам больше подойдет паспорт вакцинации, куда можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. "Этот документ является уже привычным для иностранных государств", – приводит аэропорт его слова. В России зафиксирован минимальный с сентября прирост случаев COVID-19

Для получения документов необходимо лично обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ, а также российский и заграничный паспорта.

На территории аэропорта также работает пункт вакцинации от COVID-19. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00 в зоне прилёта российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала. "Список документов для посещения конкретных стран необходимо уточнять у авиаперевозчиков", — отмечает "Домодедово".