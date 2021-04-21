МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал держать под контролем все рубежи, чтобы не допустить распространения коронавируса извне. Коронавирус пока не побежден окончательно и останется прямой угрозой, заявил президент в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

"Стратегических целей на этом важнейшем направлении мы отменять не будем. Хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Сложнейшая задача тем более, что коронавирус пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой", — сказал Путин.

Глава РФ также призвал россиян не терять бдительности и соблюдать меры предосторожности по коронавирусу. Путин напомнил о важности вакцинации населения.

"Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб", — подчеркнул президент РФ.

Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, добавил он.