МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. После майских праздников рубль получит шанс пробить максимум года

Он рассказал, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей. На сегодня, по сообщению Собянина, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов".

"Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму", — написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы.

Мэр добавил, что потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.

"Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей", — заключил Собянин.