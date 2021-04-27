МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию или сделавших прививку против COVID-19, не вырабатывается достаточное количество антител. В этом случае может потребоваться третья доза вакцины или введение другого препарата. Об этом написала "Российская газета" со ссылкой на экспертов. "Домодедово" начал выдавать "паспорт вакцинации"

"Если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации", — объяснила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что это прежде всего касается пептидных вакцин, к которым, в частности, относится российская "ЭпиВакКорона". Им характерно меньшее разнообразие формирующихся антител.

"Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного — усиливающего — эффекта, и антитела появляются", — добавил директор НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.