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Эксперты рассказали о необходимости третьей дозы вакцины от COVID
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У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию или сделавших прививку против COVID-19, не вырабатывается достаточное количество антител. В этом случае может потребоваться... ПРАЙМ, 27.04.2021
коронавирус, вакцины, covid, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию или сделавших прививку против COVID-19, не вырабатывается достаточное количество антител. В этом случае может потребоваться третья доза вакцины или введение другого препарата. Об этом написала "Российская газета" со ссылкой на экспертов.
"Если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации", — объяснила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она подчеркнула, что это прежде всего касается пептидных вакцин, к которым, в частности, относится российская "ЭпиВакКорона". Им характерно меньшее разнообразие формирующихся антител.
"Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного — усиливающего — эффекта, и антитела появляются", — добавил директор НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.