МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составляет менее 8 тысяч — 7 848, это минимум с 26 сентября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Эксперты рассказали о необходимости третьей дозы вакцины от COVID

Согласно им, 26 сентября в РФ было зарегистрировано 7 523 случаев коронавируса.

За все время в стране зарегистрировано 4 787 273 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,16%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612); наименьшее — в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве (по 1). Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республиках Алтай и Тува — 0,01%.

За сутки в РФ выписаны 8 420 человек после COVID-19, за все время — 4 411 098. В частности, в Москве за последние сутки выписано 1688 человек, в Санкт-Петербурге — 1087, в Подмосковье — 474.

Подтверждены 387 смертей, из них в Москве — 54, в Санкт-Петербурге — 34, в Подмосковье — 18. За все время в России от коронавируса скончалось 109 367 человек.