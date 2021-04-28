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Кремль опроверг данные о третьей волне коронавируса в России
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В Кремле считают, что третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение... ПРАЙМ, 28.04.2021
пандемия, covid-19, кремль, дмитрий песков, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Кремле считают, что третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg.
Ранее Bloomberg со ссылкой якобы на неофициальную статистику правительства сообщил, что в РФ началась третья волна COVID-19.
"Нет, вы видите цифры, вы цифры видите, они доступны всем", — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что никакой "второй бухгалтерии" в статистике по COVID-19 в России "нет и быть не может".
"Первое: никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет", — заявил Дмитрий Песков журналистам.
Он отметил, что оперативный штаб ежедневно публикует данные по количеству заболевших, умерших, выздоровевших. "Ни о какой другой, второй бухгалтерии речи идти не может, иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", — подчеркнул Песков.