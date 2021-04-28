МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Кремле считают, что третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg. В России за сутки выявили менее восьми тысяч новых случаев COVID-19

Ранее Bloomberg со ссылкой якобы на неофициальную статистику правительства сообщил, что в РФ началась третья волна COVID-19.

"Нет, вы видите цифры, вы цифры видите, они доступны всем", — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что никакой "второй бухгалтерии" в статистике по COVID-19 в России "нет и быть не может".

"Первое: никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет", — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Он отметил, что оперативный штаб ежедневно публикует данные по количеству заболевших, умерших, выздоровевших. "Ни о какой другой, второй бухгалтерии речи идти не может, иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", — подчеркнул Песков.