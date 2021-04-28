МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Говорить о начале третьей волны COVID-19 в РФ неверно, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Кремль опроверг данные о третьей волне коронавируса в России

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на якобы неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19.

"Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что развитие эпидобстановки во многом зависит от каждого россиянина, поэтому оперативный штаб просит максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и пройти вакцинацию.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет, а данные о заболеваемости "доступны всем".

Согласно статистике оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в РФ 28 апреля впервые с сентября составляет менее 8 тысяч — 7 848, это минимум с 26 сентября.