МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9284, до 4 796 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 796 557 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%. Оперштаб опроверг начало третьей волны COVID-19 в России

Накануне число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составило менее 8 тысяч — 7848, это минимум с 26 сентября.

Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января. В прошлый раз число новых случаев коронавируса в столице поднималось выше 3 тысяч 24 января (3069).

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3215, 2. Санкт-Петербург — 716, 3. Московская область — 632", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай — 4, Туве — 2, Чукотском автономном округе — 1. Прироста случаев заражения COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 8 442 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 419 540 человек. В частности, в Москве выписаны 1954 человека, в Санкт-Петербурге — 1040, в Подмосковье — 458.

Подтверждены 364 смерти с COVID-19, из них в Москве — 56, в Санкт-Петербурге — 27, в Подмосковье — 21. За все время от COVID-19 в России скончался 109 731 человек.