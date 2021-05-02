МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в стране остается тяжелой, более 300 тысяч больных находятся под наблюдением, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи (заболевания — ред.)",- рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Министр уточнил, что минимальное для формирования иммунитета населения, дающего общую защиту, количество — 69,8 миллиона россиян.

Он также добавил, что около четверти перенесших COVID-19 имеют различные осложнения и нуждаются в наблюдении врачей. Россиянам рассказали, как вернуть деньги на землю и дома

"До 25 процентов людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения", — сказал Мурашко, отметив, что в госпитализации и лечении уже неинфекционных заболеваний нуждаются до 10% переболевших.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила РИА Новости, что нельзя достичь нулевых показателей по заболеваемости в России, до тех пор пока иммунитет населения не составит 60-70%.