МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 489, до 4 831 744, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 489 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1173 (13,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 831 744 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2635, Санкт-Петербурге — 704 и Подмосковье — 641.

Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва — 0,02%, 3. Мурманская область, Сахалинская область, Хабаровский край — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 6 367 человек после COVID-19, за все время — 4 450 289, в том числе в Москве — 1408 человек, Санкт-Петербурге — 755, Подмосковье — 402.

За сутки в России подтверждены 336 смертей с COVID-19, за все время — 111 198.

В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 34, Подмосковье — 15.