БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. В ЕС считают важным, чтобы вакцина в коронавирусном сертификате при въезде путешественников из третьих стран была из одобренных европейским регулятором ЕМА или входила в список ВОЗ для использования в экстренных случаях, и рассчитывают, что привившиеся российской вакциной "Спутник V" смогут въезжать, как только какое-либо из этих условий будет выполнено. Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года

"Мы ничего не имеем против "Спутника V" или любых других вакцин, но главный критерий — это одобрение ЕМА или добавление в список препаратов для использования в экстренных ситуациях Всемирной организации здравоохранения", — сказал журналистам источник в ЕС. При этом он отметил, что ни российская, ни китайская вакцины пока не были одобрены в ЕС или включены в списки ВОЗ.

Источник подчеркнул, что документ о вакцинации путешественников из третьих стран должен содержать информацию о том, какая именно вакцина была использована.

В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.

В ЕК надеются, что предложение комиссии будет согласовано Советом Евросоюза до конца мая и сможет вступить в силу с июня, когда ожидается и начало действия европейских коронавирусных сертификатов.