МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ минимальное с 26 сентября —7770, за все время пандемии в стране зарегистрировано 4 839 514 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, темп прироста COVID-19 в РФ составляет 0,16%. Двадцать шестого сентября в стране было зарегистрировано 7523 новых случаев коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 7 770 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 945 (12,2%) без клинических проявлений… В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве — 2050, в Санкт-Петербурге — 709, в Подмосковье — 625.

Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область — 0,01%, 3. Магаданская область — 0,02%", — говорится в сообщении.

В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время — 4 457 044, в частности, в Москве — 1584, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 407.

За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время — 111 535.

В частности, в Москве скончался 61 человек, Санкт-Петербурге — 34, Нижегородской области — 15.