МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ определило сроки эксперимента по маркировке биологически активных добавок с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Туры в Египет могут стать дешевле

"Провести с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", — говорится в тексте документа.