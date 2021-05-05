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"Вектор" начал клинические испытания трехкратного введения "ЭпиВакКороны"
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Государственный научный центр "Вектор" проводит клинические исследования по введению вакцины "ЭпиВакКорона" трижды, на приматах уже подтвержден эффект увеличения продолжительности... ПРАЙМ, 05.05.2021
центр "вектор", covid-19, эпиваккорона, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Государственный научный центр "Вектор" проводит клинические исследования по введению вакцины "ЭпиВакКорона" трижды, на приматах уже подтвержден эффект увеличения продолжительности иммунитета, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.
"Клинические испытания первой — второй фазы для введения трёхкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся", — сказал Рыжиков в официальном аккаунте Instagram Роспотребнадзора.
Он уточнил, что трехкратное введение вакцины уже проверено на животных — приматах, хомяках и морских свинках.
"Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтверждён, прежде всего на приматах",- подчеркнул Рыжиков. По его словам, состав вакцины не меняется.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.