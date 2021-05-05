МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 7 975 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 934 (11,7%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Вектор" начал клинические испытания трехкратного введения "ЭпиВакКороны"

Добавляется, что за все время в России зафиксировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 0,16%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 432, Санкт-Петербурге — 711, Подмосковье — 601; наименьшее — в Магаданской области и Республике Алтай — по 3, Еврейской автономной области — 1. Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в России выписаны 7 506 человек с COVID-19, за все время — 4 464 550. В частности, в Москве за последние сутки выписано 1 785 человек, в Санкт-Петербурге — 873, Подмосковье — 433.

Подтверждены 360 смертей пациентов с COVID-19, из них в Москве — 56, в Санкт-Петербурге — 33, Пермском крае и Самарской области — по 15. За все время в РФ от COVID-19 скончалось 111 895 человек.