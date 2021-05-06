МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вакцинировать всех животных от COVID-19 не имеет смысла. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на интервью с научным руководителем группы авторов первой в мире вакцины для животных, заместителем директора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) Ильей Чвала. Всемирный конгресс вакцин назвал лучшую вакцину от коронавируса

Он отметил, что, согласно проведенным исследованиям, сельскохозяйственные животные — коровы, свиньи, овцы, куры, гуси и прочие — не восприимчивы к коронавирусной инфекции.

Вакцинировать следует домашних животных, которые ежедневно контактируют с человеком, — собак, кошек, хорьков, хомячков и так далее. Чвала считает, что следует сделать прививку тем животным, которые путешествуют с хозяевами. Ведь в этом случае риск заражения хозяина и питомца в разы увеличивается, подчеркнул эксперт.

Помимо этого, Чвала отметил, что лучше привить животных, которые содержатся в больших количествах на ограниченной территории — звероводческие хозяйства, зоопарки, центры передержки бездомных животных, центры служебного собаководства. Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России

Эксперт посоветовал не покупать вакцину самостоятельно, а прививку следует делать только в специализированных ветклиниках — она поступит туда с соблюдением температурного режима хранения и тогда будет эффективной. "За неделю-две до вакцинации рекомендуется провести дегельминтизацию (избавиться от глистов). На момент прививки животное должно быть здоровым. Также не рекомендуется вакцинировать животных в период беременности и в течение месяца после родов", — рассказал Чвала.

Вакцина "Карнивак-Ков" — первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19 у животных. Ее разработал подведомственном Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ). Первая партия препарата в 17 тысяч доз уже произведена, забронирована и скоро будет отправлена в регионы.

Отмечается, что первую инъекцию "Карнивак-Ков" можно делать в возрасте от 6 месяцев. Через 21 день проводится ревакцинация, чтобы выработался максимально эффективный иммунитет, причем последний вырабатывается не менее чем на последующие 6 месяцев. Побочных явлений после прививки у животных не отмечается. Как и у людей возможно незначительно повышение температуры в день прививки и небольшая припухлость в месте введения препарата.