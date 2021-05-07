МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Бесплатные открытые народные фитнес-парки планируется построить в городах по всей территории России, первая постоянная площадка, оснащенная профессиональными тренажерами, будет открыта в Саратове 1 июня, сообщили РИА Новости в Национальном фитнес-сообществе (НФС). В России резко вырос спрос на услуги нянь и детские лагеря

Идея строительства таких парков принадлежит обладателю титула "Сильнейший человек России" Вячеславу Максюте.

Сейчас уже ведутся переговоры с властями Калининградской и Ленинградской областей и с другими регионами, отметили в НФС, все парки будут построены на средства частных инвесторов, в парках будут установлены сертифицированные тренажеры российского производства. Стоимость одного парка в зависимости от масштаба проекта варьируется от 2 до 5,5 миллиона рублей.

Глава НФС Елена Силина отметила, что последние всероссийские опросы россиян, которые провела организация, показали, что для систематических занятий физической культурой и спортом сегодня необходимо увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах России, так как россияне отмечают недостаточное количество объектов для занятий физической культурой и спортом в непосредственной близости к дому. Путин подписал закон о налоговом вычете на спорт и фитнес

На площадке одновременно на безопасном расстоянии друг от друга смогут заниматься 45 человек, а за день это более 400. При средней посещаемости 2 раза в неделю охват каждой площадки составит более 2500 человек, пояснили в НФС.

"Подобные инициативы необходимо развивать во всех уголках страны, мы направим соответствующее предложение в министерство спорта РФ", — сказала Силина, добавив, что интерес со стороны инвесторов к этому проекту значителен.

Национальное фитнес-сообщество (НФС) — официальный партнер Минспорта РФ, первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительные компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов.