ООН, 11 мая — ПРАЙМ. ООН призывает своих сотрудников в странах, где идет вакцинация препаратом "Cпутник V", прививаться этой вакциной, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек организации Антониу Гутерреш. Переговоры о поставках в Германию вакцины "Спутник V" зашли в тупик

"Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной", — сказал Гутерреш.

Ранее эксперт ВОЗ заявлял, что организация рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле.

"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.