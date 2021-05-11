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ООН призывает своих сотрудников прививаться "Спутником V"
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ООН призывает своих сотрудников в странах, где идет вакцинация препаратом "Cпутник V", прививаться этой вакциной, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек... ПРАЙМ, 11.05.2021
пандемия, covid-19, спутник v, вакцина, оон, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 11 мая — ПРАЙМ. ООН призывает своих сотрудников в странах, где идет вакцинация препаратом "Cпутник V", прививаться этой вакциной, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек организации Антониу Гутерреш.
"Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной", — сказал Гутерреш.
Ранее эксперт ВОЗ заявлял, что организация рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле.
"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.