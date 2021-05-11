МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8 115 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 155 (14,2%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 896 842 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%. "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2628, Санкт-Петербурге — 717, Подмосковье — 657; наименьшее — в Сахалинской области, Республике Алтай и Магаданской области. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Выписаны 7 009 человек после COVID-19, за все время — 4 509 915. В частности, в Москве за сутки выписаны 2051 человек, Санкт-Петербурге — 809, Подмосковье — 502.

Подтверждено 329 смертей с COVID-19, из них в Москве — 61, Санкт-Петербурге — 35, Самарской области — 15. За все время в России от коронавируса скончалось 113 976 человек.