2021-05-11T11:04:00+03:00
2021-05-11T11:05:34+03:00
2021-05-11T11:04:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210511/833632910.html
В России выявлено 8115 новых случаев COVID-19
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8 115 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 155 (14,2%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в... ПРАЙМ, 11.05.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83354/05/833540518.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83354/05/833540518.jpg
https://1prime.ru/images/83354/05/833540517.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83354/05/833540517.jpg
https://1prime.ru/images/83354/05/833540505.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83354/05/833540505.jpg
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210511/833632744.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8 115 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 155 (14,2%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 896 842 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2628, Санкт-Петербурге — 717, Подмосковье — 657; наименьшее — в Сахалинской области, Республике Алтай и Магаданской области. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.
Выписаны 7 009 человек после COVID-19, за все время — 4 509 915. В частности, в Москве за сутки выписаны 2051 человек, Санкт-Петербурге — 809, Подмосковье — 502.
Подтверждено 329 смертей с COVID-19, из них в Москве — 61, Санкт-Петербурге — 35, Самарской области — 15. За все время в России от коронавируса скончалось 113 976 человек.