МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В последнее время Индия входит в печальное число лидеров по уровню роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В стране уже зарегистрировано более 22,2 миллионов случаев COVID-19. Совсем недавно в стране была зафиксирована вспышка еще одного заболевания — мукормикоза, которое в народе называют "черной плесенью". Индийская "черная плесень" поражает носоглотку, легкие, глаза человека. Причем заболевают люди, только что переболевшие COVID-19, есть и смертельные исходы. О том, может ли новая болезнь добраться до России, рассказала "Комсомольская правда" со ссылкой на мнение терапевта, заведующего отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александра Мельникова. Ученые назвали причины резкого роста заболеваемости коронавирусом в Индии

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВАЮТ ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ОТ КОВИДА?

Мукормикоз вызывается сапрофитными (питающимися разлагающимися органическими веществами) грибами семейства Mucorales, широко распространенными в гниющих растениях и в почве, объяснил эксперт. Людей Mucorales инфицируют крайне редко, иммунная система человека к спорам этих грибов устойчива. Мукормикоз встречается почти исключительно у больных сахарным диабетом, реже — при гематологических онкозаболеваниях и после трансплантации органов.

Мельников считает, что "нарушение местного и общего иммунитета играет при этом заболевании решающую роль". Также известно, что стероидные гормоны являются факторами, способствующими развитию мукормикоза у предрасположенных к нему людей. До пандемии COVID-19 случаев мукормикоза в мире фиксировалось очень мало: число их достигало тысячи за всё время наблюдений, причем основным источником заболеваемости была как раз Индия, там ежегодно фиксировалось 20-50 заболевших.

КОВАРСТВО "ЧЕРНОЙ СМЕРТИ"

Эксперт подчеркнул, что мукормикоз — по определению крайне тяжелая болезнь с очень высокой летальностью на фоне лечения: для форм с поражением околоносовых синусов, орбиты глаза и головного мозга она достигает 50%, то же самое — для кожных форм (она встречается после травм и ожогов). Когда поражены легкие и другие органы — летальность еще выше (до 80-95%).

Лечение также крайне травматичное: токсичные противогрибковые антибиотики в сочетании с хирургическим удалением пораженных органов (челюсти, глаза, долей лёгких), — рассказал врач. — Заболевание с учётом цвета очагов поражения вполне можно назвать "чёрной смертью". Неудивительно, что увеличение его частоты на фоне пандемии в Индии вызвало некоторую панику, хотя число случаев в целом невелико. Коварство болезни в том, что она проявляется, прежде всего, у больных диабетом на фоне декомпенсации и применения стероидных гормонов для лечения ковида, уже после окончания острой фазы COVID-19, когда речь могла бы идти о выздоровлении.

Фактором риска здесь является применение ИВЛ. Механическая вентиляция вообще зачастую провоцирует различные внутрибольничные инфекции, тем более при подавлении иммунитета широко применяемыми для лечения ковида глюкокортикоидами и препаратами с иммуносупрессивным действием (подавляющим иммунитет — так врачи пытаются победить цитокиновый шторм у пациентов). Ученые назвали опасность введения "ковид-паспортов"

ДОЙДЕТ ЛИ "ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ" ДО РОССИИ?

Врач считает, что исключать такой возможности нельзя. "В западных странах случаи мукормикоза также описывались, стероиды, иммуносупрессанты и механическая вентиляция легких в лечении COVID-19 широко применяются, больных диабетом и различными иммунодефицитными состояниями много, а от новых волн ковида мы пока не застрахованы", — отметил Мельников.

Однако впадать в панику пока не стоит, еще одна смертоносная эпидемия нам пока не грозит, добавил он. Мукормикоз в данном случае можно рассматривать как осложнение COVID-19 и его лечения. Самостоятельного эпидемического значения это заболевание не имеет. Оно не передаётся от человека человеку.