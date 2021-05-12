МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ.  В последнее время Индия входит в печальное число лидеров по уровню роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В стране уже зарегистрировано более 22,2 миллионов случаев COVID-19. Совсем недавно в стране была зафиксирована вспышка еще одного заболевания — мукормикоза, которое в народе называют "черной плесенью". Индийская "черная плесень" поражает носоглотку, легкие, глаза человека. Причем заболевают люди, только что переболевшие COVID-19, есть и смертельные исходы. О том, может ли новая болезнь добраться до России, рассказала "Комсомольская правда" со ссылкой на мнение терапевта, заведующего отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александра Мельникова.

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ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВАЮТ ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ОТ КОВИДА?

Мукормикоз вызывается сапрофитными (питающимися разлагающимися органическими веществами) грибами семейства Mucorales, широко распространенными в гниющих растениях и в почве, объяснил эксперт. Людей Mucorales инфицируют крайне редко, иммунная система человека к спорам этих грибов устойчива. Мукормикоз встречается почти исключительно у больных сахарным диабетом, реже — при гематологических онкозаболеваниях и после трансплантации органов.

Мельников считает, что "нарушение местного и общего иммунитета играет при этом заболевании решающую роль". Также известно, что стероидные гормоны являются факторами, способствующими развитию мукормикоза у предрасположенных к нему людей. До пандемии COVID-19 случаев мукормикоза в мире фиксировалось очень мало: число их достигало тысячи за всё время наблюдений, причем основным источником заболеваемости была как раз Индия, там ежегодно фиксировалось 20-50 заболевших.

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Эксперт подчеркнул, что мукормикоз — по определению крайне тяжелая болезнь с очень высокой летальностью на фоне лечения: для форм с поражением околоносовых синусов, орбиты глаза и головного мозга она достигает 50%, то же самое — для кожных форм (она встречается после травм и ожогов). Когда поражены легкие и другие органы — летальность еще выше (до 80-95%).

Лечение также крайне травматичное: токсичные противогрибковые антибиотики в сочетании с хирургическим удалением пораженных органов (челюсти, глаза, долей лёгких), — рассказал врач. — Заболевание с учётом цвета очагов поражения вполне можно назвать "чёрной смертью". Неудивительно, что увеличение его частоты на фоне пандемии в Индии вызвало некоторую панику, хотя число случаев в целом невелико. Коварство болезни в том, что она проявляется, прежде всего, у больных диабетом на фоне декомпенсации и применения стероидных гормонов для лечения ковида, уже после окончания острой фазы COVID-19, когда речь могла бы идти о выздоровлении.

Фактором риска здесь является применение ИВЛ. Механическая вентиляция вообще зачастую провоцирует различные внутрибольничные инфекции, тем более при подавлении иммунитета широко применяемыми для лечения ковида глюкокортикоидами и препаратами с иммуносупрессивным действием (подавляющим иммунитет — так врачи пытаются победить цитокиновый шторм у пациентов).

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ДОЙДЕТ ЛИ "ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ" ДО РОССИИ?

Врач считает, что исключать такой возможности нельзя. "В западных странах случаи мукормикоза также описывались, стероиды, иммуносупрессанты и механическая вентиляция легких в лечении COVID-19 широко применяются, больных диабетом и различными иммунодефицитными состояниями много, а от новых волн ковида мы пока не застрахованы", — отметил Мельников.

Однако впадать в панику пока не стоит, еще одна смертоносная эпидемия нам пока не грозит, добавил он. Мукормикоз в данном случае можно рассматривать как осложнение COVID-19 и его лечения. Самостоятельного эпидемического значения это заболевание не имеет. Оно не передаётся от человека человеку.