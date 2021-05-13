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2021
https://1prime.ru/health/20210513/833651977.html
В России выявлено 8380 новых случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 380 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 347 (16,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по... ПРАЙМ, 13.05.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 380 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 347 (16,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 913 439 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве — 2787, Санкт-Петербурге — 741, Подмосковье — 643; наименьшее — в Магаданской области и Республике Алтай — по 5, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по 1. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Еврейской автономной области — 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в РФ выписаны 9 349 человек после COVID-19, за все время — 4 527 878. В частности, в Москве выписано 2643 пациента, в Санкт-Петербурге — 1042, в Подмосковье — 518.
Подтверждены 392 смерти с COVID-19, из них в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 31, Ростовской области — 23. За все время в России от COVID-19 скончалось 114 723 человека.