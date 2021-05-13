МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 380 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 347 (16,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 913 439 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%. Мишустин: 2021 год станет переломным в победе над COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве — 2787, Санкт-Петербурге — 741, Подмосковье — 643; наименьшее — в Магаданской области и Республике Алтай — по 5, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по 1. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Еврейской автономной области — 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в РФ выписаны 9 349 человек после COVID-19, за все время — 4 527 878. В частности, в Москве выписано 2643 пациента, в Санкт-Петербурге — 1042, в Подмосковье — 518.

Подтверждены 392 смерти с COVID-19, из них в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 31, Ростовской области — 23. За все время в России от COVID-19 скончалось 114 723 человека.