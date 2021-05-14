МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. Число случаев COVID-19 в Росии выросло на 9462

Согласно статистике оперативного штаба по коронавирусу, в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января —3 818.

"Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость — это пила, то больше, то меньше. Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться", — сказал Малышев.

В то же время доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что всплеск случаев COVID-19 в Москве связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы. "Я думаю, что (предпринятые в майские праздники — ред.) меры сработали. Просто было бы без них еще больше (новых случаев коронавируса — ред.), если бы этого разобщения не было в праздники", — заявил Жемчугов в беседе с РИА Новости. "Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID

Однако сам всплеск, по словам эксперта, объяснить очень сложно, поскольку большинство москвичей уже либо переболели, либо вакцинированы.

"Надо сравнить с цифрами анализов, может быть, после праздников просто сделали тестов большое количество….И возвращение из-за границы могло привести (к всплеску — ред.), в том числе вирусов-мутантов, и это самое главное, в чем надо убедиться", — добавил Жемчугов.

Кроме того, эксперт призвал уточнить, заносятся ли результаты анализов, сделанные в столичных аэропортах и на вокзалах транзитным пассажирам из регионов, в столичную статистику.