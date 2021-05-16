МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 554, до 4 940 245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 554 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 351(15,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 940 245 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,17%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2789, Санкт-Петербурге — 767 и Подмосковье — 672.

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве — 3, Чукотском автономном округе — 2, Еврейской автономной области — 1. Эксперт рассказала о правах сотрудников на удаленке

За сутки в РФ подтверждена 391 смерть пациентов с COVID-19, за все время — 115 871, в частности, в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 36, Воронежской области — 25.

За сутки в выписаны 8573 человека после COVID-19, за все время — 4 556 073, в частности, в Москве — 2414, Санкт-Петербурге — 1069, Подмосковье — 553, говорится в сообщении оперативного штаба.