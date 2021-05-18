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Путин анонсировал запуск четвертой российской вакцины
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В скором времени запустят четвертую российскую вакцину от COVID-19, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в... ПРАЙМ, 18.05.2021
президент, вакцина, спутник v, коронавирус, владимир путин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В скором времени запустят четвертую российскую вакцину от COVID-19, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация", — заявил президент России.