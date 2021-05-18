МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В скором времени запустят четвертую российскую вакцину от COVID-19, сообщил президент России Владимир Путин. Путин предложил обсудить безопасность российской финансовой системы

"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация", — заявил президент России.