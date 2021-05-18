МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк запустил приложение для выявления коронавируса по дыханию и кашлю за минуту, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Сбербанк в январе разработал алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом.

"Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка совместно с входящей в экосистему Сбера компанией "СберМедИИ" разработала приложение AI Resp, которое за минуту анализирует звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19", — рассказал Ведяхин.

Приложение доступно для для скачивания в Google Play и App Store, при этом оно не является диагностическим тестом. Пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке

Ведяхин отметил, что с момента запуска в январе модель была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19, и на сегодняшний день ее точность достигла 82%.

"У Лаборатории по ИИ Сбербанка уже имеется внушительный портфель медицинских высокотехнологических проектов. Так, наши разработки на основе ИИ помогают ставить диагнозы по записям в электронных медицинских картах и определяют на КТ-снимках изменения, характерные для пневмонии. Сейчас мы работаем над целой линейкой передовых решений, которые призваны облегчать работу врачей и спасать человеческие жизни. AI Resp — одно из таких перспективных решений", — прокомментировал он.