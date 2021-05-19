МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Препарат "Мир 19", разрабатываемый на данный момент в России, сможет помочь в профилактике коронавируса. Лекарство должно остановить развитие заболевания у человека в случае его встречи с зараженными COVID-19. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. В Минпромторге привели цены на различные вакцины от коронавируса

"Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что в свою очередь не позволяет вирусу размножаться в клетках", — отметили в ФМБА РФ.

Сейчас препарат проходит вторую стадию клинических испытаний. В агентстве объяснили, что сейчас "разрабатывается ингаляционная форма введения препарата посредством небулайзера — таким образом, действующее вещество будет попадать в клетки респираторного тракта, которые являются основной мишенью вируса". Если эффективность "Мир 19" будет доказана, его выпустят также в виде спрея. Завершить все испытания ученые планируют в этом году.

Тем не менее, в ФМБА РФ подчеркнули, что, учитывая постоянную мутацию SARS-CoV-2, победить COVID-19 можно только при соблюдении всех условий: разработка и введение противовирусных препаратов, всеобщая вакцинация, соблюдение гражданами правил гигиены и социального дистанцирования.