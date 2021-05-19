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Медведев допустил, что вакцинация может стать обязательной
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Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить... ПРАЙМ, 19.05.2021
пандемия коронавируса, вакцинация, дмитрий медведев, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.
Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.
"И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", — сказал Медведев.