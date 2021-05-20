МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Две трети россиян (66%) выступают против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19, поддерживает же эту идею каждый пятый, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Рынок фальшивых сертификатов вакцинации от Covid начал стремительно расти

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 401 населенного пункта из всех федеральных округов страны.

"Две трети наших соотечественников не одобряют подобную инициативу (введение обязательной вакцинации от коронавируса — ред.)….Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения страны (за исключением людей, имеющих противопоказания) — 19%", — говорится в исследовании. В свою очередь 15% респондентов затруднились с оценкой инициативы.

При этом сторонников обязательной вакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 21% и 16% соответственно. Женщины же чаще, чем мужчины, не одобряют обязательный подход к вакцинации (67% против 64%). "Больше же всего тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%)", — добавляется в сообщении. В Кремле не обсуждают изменение законов для обязательной вакцинации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.