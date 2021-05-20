МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 232 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1330 (14,4%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По итогу зарегистрировано 4 974 908 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Россияне высказались против обязательной вакцинации от COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3 312, Санкт-Петербурге — 791, Подмосковье — 727; наименьшее — в Магаданской области — 4, Чукотском автономном округе — 2, Еврейской автономной области — 2. Прирост случаев коронавируса за сутки среди регионов России не зарегистрирован в Ненецком автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 9 983 человека после COVID-19, за все время — 4 591 770. В частности, в Москве выписаны 2 877 человека, в Санкт-Петербурге — 1 501, в Подмосковье — 611.

Подтверждены 396 смертей пациентов с COVID-19, из них в Москве — 55, в Санкт-Петербурге — 40, в Ростовской области — 23. За все время в России от коронавируса умер 117 361 человек.