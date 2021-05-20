2021-05-20T12:14:00+03:00
2021-05-20T12:14:39+03:00
2021-05-20T12:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210520/833710707.html
В России выявлено 9 232 новых случая коронавируса
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 232 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1330 (14,4%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в... ПРАЙМ, 20.05.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83370/95/833709538.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83370/95/833709538.jpg
https://1prime.ru/images/83370/95/833709537.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83370/95/833709537.jpg
https://1prime.ru/images/83370/95/833709525.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83370/95/833709525.jpg
https://1prime.ru/health/20210520/833710390.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 232 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1330 (14,4%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По итогу зарегистрировано 4 974 908 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3 312, Санкт-Петербурге — 791, Подмосковье — 727; наименьшее — в Магаданской области — 4, Чукотском автономном округе — 2, Еврейской автономной области — 2. Прирост случаев коронавируса за сутки среди регионов России не зарегистрирован в Ненецком автономном округе.
За сутки в РФ выписаны 9 983 человека после COVID-19, за все время — 4 591 770. В частности, в Москве выписаны 2 877 человека, в Санкт-Петербурге — 1 501, в Подмосковье — 611.
Подтверждены 396 смертей пациентов с COVID-19, из них в Москве — 55, в Санкт-Петербурге — 40, в Ростовской области — 23. За все время в России от коронавируса умер 117 361 человек.