МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность за это должен нести", — сказала Ракова на Московском международном онкологическом форуме.