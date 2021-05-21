БРЮССЕЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. В Европейском союзе с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов, сообщил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс. Россияне высказались против обязательной вакцинации от COVID-19

"С 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носители или распечатать.", — сказал он.

Еврокомиссар также пояснил, что Еврокомиссия выделит сто миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.

Накануне Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. Законопроект теперь должен 26 мая пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем — финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7-10 июня. В США заявили о доказательствах появления COVID в китайской лаборатории

Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.

Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой — позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным — пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время — 12 месяцев.