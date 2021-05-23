МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах защиты населения допустима обязательная вакцинация. Медведев допустил, что вакцинация может стать обязательной

Ранее Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.

"Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", — написал Медведев в Facebook.