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Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах защиты населения допустима обязательная вакцинация. Ранее Медведев... ПРАЙМ, 23.05.2021
covid-19, пандемия, вакцинация, дмитрий медведев, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах защиты населения допустима обязательная вакцинация.
Ранее Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.
"Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", — написал Медведев в Facebook.