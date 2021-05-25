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Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19
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Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "С целью повышения доступности вакцин... ПРАЙМ, 25.05.2021
пандемия коронавируса, россия, патент, вакцина, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С целью повышения доступности вакцин Российская Федерация поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции", — сказал Мурашко на Всемирной ассамблее здравоохранения.
Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.