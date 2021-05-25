МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В Якутии (республика Саха) вводят обязательную иммунизацию населения. Число новых случаев COVID-19 в России составило 7884

Как сообщает РИА Новости, 19 мая главный санитарный врач субъекта РФ подписал соответствующее постановление.

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", — отмечается в сообщении пресс-службы главы Якутии Айсена Николаева.

Компаниям региона, которые не организовали вакцинацию сотрудников от COVID-19, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Сотрудников компаний — в случае необоснованного отказа — могут не допустить к работе.

Отмечается, что эта мера касается не только государственных, но и коммерческих предприятий региона.

В настоящее время Якутия занимает 43 место из 85 регионов страны по числу заболевших в России. Зарегистрирован 37 821 случай коронавируса в республике, 655 человек спасти не удалось.