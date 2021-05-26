МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления COVID-19 и расшифровку геномов вируса, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Пилот "Сбера" с AI помог вдвое снизить смертность от пневмонии

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 3360153,2 тысячи рублей на предоставление субсидий подведомтсвенным учреждениям, в том числе: 2958769,2 тысячи рублей – на производство медицинских изделий (тест-систем) для выявления новой коронавирусной инфекции, имя в виду производство не менее 29474458 указанных медицинских изделий", — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что 401 384 000 рублей выделяется на проведение фрагментарного и полногеномного секвенирования 48 100 проб от лиц с новой коронавирусной инфекцией.