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Более 3,3 миллиарда рублей выделено на работу с COVID-19
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления COVID-19 и расшифровку геномов... ПРАЙМ, 26.05.2021
михаил мишустин, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления COVID-19 и расшифровку геномов вируса, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 3360153,2 тысячи рублей на предоставление субсидий подведомтсвенным учреждениям, в том числе: 2958769,2 тысячи рублей – на производство медицинских изделий (тест-систем) для выявления новой коронавирусной инфекции, имя в виду производство не менее 29474458 указанных медицинских изделий", — говорится в документе.
В распоряжении уточняется, что 401 384 000 рублей выделяется на проведение фрагментарного и полногеномного секвенирования 48 100 проб от лиц с новой коронавирусной инфекцией.