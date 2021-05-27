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В центре Гамалеи не исключают отказа от масок для привитых "Спутником V"
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Вопрос отказа от масок в связи с данными о том, что привитые "Спутником V" не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил руководитель Лаборатории... ПРАЙМ, 27.05.2021
пандемия коронавируса, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вопрос отказа от масок в связи с данными о том, что привитые "Спутником V" не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других.
"По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить", — сказал Гущин на конгрессе "ОргЗдрав".