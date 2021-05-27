МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вопрос отказа от масок в связи с данными о том, что привитые "Спутником V" не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9039

Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других.

"По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить", — сказал Гущин на конгрессе "ОргЗдрав".